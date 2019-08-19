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РИА Новости
Школа волонтера

Команда "Душевного Bazar’a" объявляет набор волонтеров

10:21 19.08.2019 (обновлено: 13:35 19.08.2019)
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© Фото предоставлено D-Group.SocialКоманда Душевного Bazar’a объявляет набор волонтеров
Команда Душевного Bazar’a объявляет набор волонтеров
© Фото предоставлено D-Group.Social
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Организаторы благотворительной новогодней ярмарки "Душевный Bazar" объявляют о наборе волонтеров, сообщает пресс-служба проекта.
Команда добровольцев будет состоять из 1000 человек, которым предстоит пройти специальное обучение с акцентом на навыках коммуникации. Кроме того, волонтеров познакомят с проектом, некоммерческими организациями и социальными предпринимателями, участвующими в ярмарке.
Самая активная помощь потребуется 21–22 декабря – в дни подготовки площадки и непосредственного проведения события.
Для того чтобы стать волонтером "Душевного Bazar’а", необходимо заполнить анкету, честно ответив на заданные вопросы и указав, сколько времени доброволец готов уделить подготовке к мероприятию и работе на нем.

Волонтеры сами решат, чем они хотят помочь во время "Душевного Bazar’a". Возможно, они выберут для себя работу на мастер-классах или у благотворительной елки, займутся коммуникациями на площадке или раздельным сбором мусора, будут помогать в районе фудкорта или непосредственно на ярмарке. Вариантов множество. Все зоны ответственности прописаны в анкете, которую мы предлагаем заполнить нашим будущим помощникам", – отметила координатор волонтеров "Душевного Bazar’a" Александра Аврорская.

В этом году "Душевный Bazar" отмечает десятилетие. Юбилейная ярмарка состоится 22 декабря в московском Гостином дворе: она объединит различные социальные проекты и расскажет, как можно помогать, в том числе без денег. Вход на мероприятие свободный.
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