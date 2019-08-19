Команда "Душевного Bazar’a" объявляет набор волонтеров

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Организаторы благотворительной новогодней ярмарки "Душевный Bazar" объявляют о наборе волонтеров, сообщает пресс-служба проекта.
Команда добровольцев будет состоять из 1000 человек, которым предстоит пройти специальное обучение с акцентом на навыках коммуникации. Кроме того, волонтеров познакомят с проектом, некоммерческими организациями и социальными предпринимателями, участвующими в ярмарке.
Самая активная помощь потребуется 21–22 декабря – в дни подготовки площадки и непосредственного проведения события.
Для того чтобы стать волонтером "Душевного Bazar’а", необходимо заполнить анкету, честно ответив на заданные вопросы и указав, сколько времени доброволец готов уделить подготовке к мероприятию и работе на нем.
Волонтеры сами решат, чем они хотят помочь во время "Душевного Bazar’a". Возможно, они выберут для себя работу на мастер-классах или у благотворительной елки, займутся коммуникациями на площадке или раздельным сбором мусора, будут помогать в районе фудкорта или непосредственно на ярмарке. Вариантов множество. Все зоны ответственности прописаны в анкете, которую мы предлагаем заполнить нашим будущим помощникам", – отметила координатор волонтеров "Душевного Bazar’a" Александра Аврорская.
В этом году "Душевный Bazar" отмечает десятилетие. Юбилейная ярмарка состоится 22 декабря в московском Гостином дворе: она объединит различные социальные проекты и расскажет, как можно помогать, в том числе без денег. Вход на мероприятие свободный.