Команда "Душевного Bazar’a" объявляет набор волонтеров

Волонтеры сами решат, чем они хотят помочь во время "Душевного Bazar’a". Возможно, они выберут для себя работу на мастер-классах или у благотворительной елки, займутся коммуникациями на площадке или раздельным сбором мусора, будут помогать в районе фудкорта или непосредственно на ярмарке. Вариантов множество. Все зоны ответственности прописаны в анкете, которую мы предлагаем заполнить нашим будущим помощникам", – отметила координатор волонтеров "Душевного Bazar’a" Александра Аврорская.