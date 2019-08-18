Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.

"Правительство Канады в курсе, что Великобритания отозвала гражданство Джека Леттса. Терроризм не знает границ, так что страны должны работать вместе над общей безопасностью. Канада разочарована тем, что Великобритания предприняла этот односторонний шаг, чтобы избавиться от своих обязательств", — заявил Гудейл.

Он подчеркнул, что Канада от своих обязательств не отказывается.

"Нашей целью остается провести расследование, арестовать, выдвинуть и доказать в суде обвинения против любого канадца, который участвует в терроризме и экстремизме", — сказал министр.

Леттс, которого СМИ прозвали "Джихадист Джек", переехал в Сирию из Великобритании в 2014 году, чтобы присоединиться к боевикам "Исламского государства"*. В 2017 году он попал в плен к курдским формированиям YPG и до сих пор остается под стражей на севере Сирии.

В сирийских тюрьмах находятся тысячи бывших боевиков ИГ*, в том числе иностранцы. При этом некоторые страны, чьи граждане оказались в плену, не стремятся брать ответственность за их возвращение домой и возможное уголовное преследование. Курдское ополчение и союзные ему США призывают страны позаботиться о своих гражданах и репатриировать их для дальнейшего разбирательства.