Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T23:04Z
https://ria.ru/20190818/1557621085.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153117/27/1531172708_0:290:5568:3422_1036x0_80_0_0_40ecaf7b3033c1dd33d9c3d0a0c87b24.jpg
РИА Новости

Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика

22:32 18.08.2019 (обновлено: 23:04 18.08.2019)
1029
© AFP 2019 / Paul EllisАвтомобиль полиции в Великобритании
Автомобиль полиции в Великобритании
© AFP 2019 / Paul Ellis
Автомобиль полиции в Великобритании. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
"Правительство Канады в курсе, что Великобритания отозвала гражданство Джека Леттса. Терроризм не знает границ, так что страны должны работать вместе над общей безопасностью. Канада разочарована тем, что Великобритания предприняла этот односторонний шаг, чтобы избавиться от своих обязательств", — заявил Гудейл.
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане
5 марта, 08:00РИА Новости
"Понять и простить!" Боевики ИГ* рассказывают сказки, чтобы вернуться домой
Он подчеркнул, что Канада от своих обязательств не отказывается.
"Нашей целью остается провести расследование, арестовать, выдвинуть и доказать в суде обвинения против любого канадца, который участвует в терроризме и экстремизме", — сказал министр.
Леттс, которого СМИ прозвали "Джихадист Джек", переехал в Сирию из Великобритании в 2014 году, чтобы присоединиться к боевикам "Исламского государства"*. В 2017 году он попал в плен к курдским формированиям YPG и до сих пор остается под стражей на севере Сирии.
В сирийских тюрьмах находятся тысячи бывших боевиков ИГ*, в том числе иностранцы. При этом некоторые страны, чьи граждане оказались в плену, не стремятся брать ответственность за их возвращение домой и возможное уголовное преследование. Курдское ополчение и союзные ему США призывают страны позаботиться о своих гражданах и репатриировать их для дальнейшего разбирательства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) в деревне Багуз, Сирия
19 февраля, 08:00Война в Сирии
Террорист вашему дому. Чего Трамп добивается от Европы
5171113
Обсудить 0
Исламское государствоВеликобританияКанадаСирияВ мире
Рекомендуем
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
РИА
Новости
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Лента
новостей
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
22:09Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском
22:02Российские военные зафиксировали 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:00Силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
21:37В западной части Тихого океана произошло землетрясение
21:23Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич
Лента новостейМолния