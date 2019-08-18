Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского "Пятого канала" Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского "Пятого канала" прокомментировал фразу о завтрашнем дне, которая стала его своеобразной визитной карточкой.

Кличко отвечал на вопрос телезрителя: "Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?" — и признался, что доволен своими словами.

"Мне так нравится эта фраза: "Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день". У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть". Виталий Кличко

Киевский мэр известен странными высказываниями и оговорками. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Однажды политика привел в замешательство вопрос о том, где его супруга. Он ответил, что его жена везде: "В Киеве, но улетела в Германию".