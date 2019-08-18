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РИА Новости

Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"

22:18 18.08.2019 (обновлено: 22:40 18.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского "Пятого канала" прокомментировал фразу о завтрашнем дне, которая стала его своеобразной визитной карточкой.
Кличко отвечал на вопрос телезрителя: "Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?" — и признался, что доволен своими словами.
"Мне так нравится эта фраза: "Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день". У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть".
Мэр Киева Виталий Кличко
Виталий Кличко
Киевский мэр известен странными высказываниями и оговорками. Одна из его наиболее ярких фраз: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Однажды политика привел в замешательство вопрос о том, где его супруга. Он ответил, что его жена везде: "В Киеве, но улетела в Германию".
Комментируя ситуацию с подготовкой украинской столицы к отопительному сезону, он оговорился и призвал жителей города "готовиться к земле".
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