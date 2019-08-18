Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич

В воскресенье Вучич вместе с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, членами кабмина Сербии и послом КНР Чен Бо участвовали в торжественном открытии автомагистрали "Милош Великий" в центральной части страны. Участок от города Обреновац до города Лиг протяженностью 62,7 километра является частью трансевропейской трассы к Адриатическому морю. Строительство вела китайская компания China Road & Bridge Corporation (CRBC).

"Мы всегда будем защищать свои интересы, неприятелей сделаем друзьями, а друзей будем ревностно оберегать, как делаем это сейчас. Поэтому мы одна из редких стран, у которой отличные отношения с Россией, с КНР и со многими другими странами по всему миру, и мы не будем их портить, потому что свое будущее видим в хороших отношениях с этими странами", - заявил Вучич собравшимся. Трансляцию вело национальное телевидение Сербии.