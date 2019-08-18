Правозащитник рассказал о нерасследованных преступлениях ВСУ в Донбассе

"Ещё тысячи военных преступлений, совершённых против мирных граждан по приказам и с ведома командования вооруженных сил Украины, дела, по которым чаще всего не возбуждаются в правовом поле Украины, а если и возбуждаются, то не расследуются", - сказал Копыл.

По его словам, такие преступления игнорируются в Киеве, но расследуются в Международном уголовном суде, а также в ДНР и России. Копыл привел в пример гибель мирной жительницы подконтрольного ДНР города Горловка в 2014 году, которое "до сих пор стоит на месте, а в следственных действиях на месте, откуда был осуществлён обстрел Горловки, отказано по надуманным причинам". "Это притом что активистам "Справедливой защиты", не обладая ресурсами украинской правоохранительной системы, понадобился лишь месяц для того, чтобы определить сектор, из которого производился обстрел, и обозначить круг подозреваемых", - сказал собеседник.