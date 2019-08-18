Правозащитник рассказал о нерасследованных преступлениях ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Тысячи преступлений украинских силовиков, совершенных в Донбассе за время конфликта, все еще не расследованы профильными украинскими ведомствами, заявил РИА Новости заместитель председателя правления местной общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл.
Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Facebook сканы отчета о правонарушениях вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованного министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.
"Ещё тысячи военных преступлений, совершённых против мирных граждан по приказам и с ведома командования вооруженных сил Украины, дела, по которым чаще всего не возбуждаются в правовом поле Украины, а если и возбуждаются, то не расследуются", - сказал Копыл.
По его словам, такие преступления игнорируются в Киеве, но расследуются в Международном уголовном суде, а также в ДНР и России. Копыл привел в пример гибель мирной жительницы подконтрольного ДНР города Горловка в 2014 году, которое "до сих пор стоит на месте, а в следственных действиях на месте, откуда был осуществлён обстрел Горловки, отказано по надуманным причинам". "Это притом что активистам "Справедливой защиты", не обладая ресурсами украинской правоохранительной системы, понадобился лишь месяц для того, чтобы определить сектор, из которого производился обстрел, и обозначить круг подозреваемых", - сказал собеседник.