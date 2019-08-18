Правозащитник рассказал, как Киев способствует преступлениям ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Бездействие властей Украины способствует совершению украинскими силовиками преступлений в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл.
Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Facebook сканы отчета о правонарушениях вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованного министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.
"Опубликованные Журавко документы свидетельствуют о моральном разложении в рядах ВСУ, обусловленном продвигаемой в украинском обществе идеологией, основанной на межнациональной вражде. К сожалению, за многие из таких преступлений никто не понёс наказания", - сказал Копыл.
Он добавил, что такие факты имеют место из-за бездействия властей Украины.
"Так, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая с трибуны Верховной рады, заявил, что лично освободил от наказания десятки тысяч преступников лишь на том основании, что они воевали <...> на Донбассе. Такая безнаказанность окрыляет преступников, мотивируя их совершать ещё больше преступлений", - сказал собеседник.