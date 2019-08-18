Правозащитник рассказал, как Киев способствует преступлениям ВСУ в Донбассе

Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка. Архивное фото

Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Бездействие властей Украины способствует совершению украинскими силовиками преступлений в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы общественной организации "Справедливая защита" Иван Копыл.

Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Facebook сканы отчета о правонарушениях вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованного министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.

"Опубликованные Журавко документы свидетельствуют о моральном разложении в рядах ВСУ, обусловленном продвигаемой в украинском обществе идеологией, основанной на межнациональной вражде. К сожалению, за многие из таких преступлений никто не понёс наказания", - сказал Копыл.

Он добавил, что такие факты имеют место из-за бездействия властей Украины.