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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал о преображении петербургского Казанского собора

20:59 18.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКазанский собор в Санкт-Петербурге
Казанский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье вечером, в канун праздника Преображения Господня совершил Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга и призвал верующих не забывать о его временной оккупации "темными силами" в советский период.
Казанский собор на Невском проспекте является кафедральный собором Санкт-Петербургской епархии, это один из крупнейших храмов Петербурга. Он построен архитектором Андреем Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Памятник русской воинской славы, здесь похоронен знаменитый полководец Михаил Кутузов, размещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи Отечественной войны 1812 года. В советское время в соборе размещался Музей религии и атеизма.
"Находясь в этом храме, невозможно людям старшего поколения, моего поколения, не вспомнить, какая мерзость запустения была здесь, в самом сердце Петербурга. Как будто в насмешку над религиозными чувствами людей здесь был устроен атеистический музей. И мы тогда приходили сюда не для того чтобы знакомиться с безумными экспонатами, а для того, чтобы увидеть красоту Божиего дома, временно оккупированного темной силой", - сказал предстоятель Русской церкви.
По его словам, тогда "ничего не получилось - никакого эффекта, на который рассчитывали те, кто экспонатами хотел оторвать людей от веры". А позже произошло "преображение духовной жизни", и вместе с тем, надеется патриарх, и преображение всего российского народа.
Торжественное богослужение в Казанском соборе посетили сотни прихожан храма и множество туристов из-за рубежа.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Санкт-ПетербургОбщество
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