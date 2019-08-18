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РИА Новости

Советник Трампа прокомментировал сообщения о его желании купить Гренландию

20:40 18.08.2019 (обновлено: 23:43 18.08.2019)
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© CC0 / mortenkilsholmГренландия
Гренландия
© CC0 / mortenkilsholm
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Ведущий советник президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме изучают возможность покупки крупнейшего на Земле острова — Гренландии, хотя власти этого датского владения уже отказались обсуждать вопрос.
"Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания — это наш союзник, а Гренландия — стратегическое место. <...> Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это", — сказал Кудлоу в интервью Fox News.
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16 августа, 16:34РИА Новости
Хотеть не вредно
О том, что Трамп заинтересовался покупкой Гренландии, на днях написала газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание также напомнило, что Штаты уже пытались купить Гренландию — после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее 100 миллионов долларов, но получил отказ.
Датских политиков планы Трампа возмутили, а гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".
Высокий айс кью. Трамп захотел прикупить себе Гренландию
16 августа, 17:05Акценты - Радио Sputnik
Высокий "айс кью". Трамп захотел прикупить себе ГренландиюНекоторые помощники Трампа и сейчас уверены, что это у их босса "мимолетное увлечение", блажь, ничего серьезного. Хотя идею с покупкой Гренландии в Белом доме продолжают обсуждать. Данию не спрашивают. Поэтому она, узнав об этом из СМИ, просто в шоке.
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Дональд ТрампДанияСШАГренландияВ мире
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