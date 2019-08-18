Советник Трампа прокомментировал сообщения о его желании купить Гренландию

Высокий "айс кью". Трамп захотел прикупить себе Гренландию Некоторые помощники Трампа и сейчас уверены, что это у их босса "мимолетное увлечение", блажь, ничего серьезного. Хотя идею с покупкой Гренландии в Белом доме продолжают обсуждать. Данию не спрашивают. Поэтому она, узнав об этом из СМИ, просто в шоке.