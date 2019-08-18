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РИА Новости

Нетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину

19:16 18.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Поездка планируется на 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В эти даты Нетаньяху посетит Киев, где "встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях".
"Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского. Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется", - сказал Нетаньяху журналистам перед отлетом в Киев.
"Я намерен обсудить с президентом создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - добавил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому и его предшественнику Петру Порошенко, поздравив первого с победой и поблагодарив второго за сотрудничество. Рассказывая о выборах, местные СМИ делали акцент на еврейском происхождении Зеленского.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Очень важный визит и полезные темы
18 августа, 20:02
Coroner Lemur
132111005
будут вместе думать, чем еще поживиться
18 августа, 19:47
Марина Бойко
341001696
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