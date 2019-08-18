Нетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Поездка планируется на 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В эти даты Нетаньяху посетит Киев, где "встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях".

"Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского. Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется", - сказал Нетаньяху журналистам перед отлетом в Киев.

"Я намерен обсудить с президентом создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - добавил он.