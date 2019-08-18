Сын Валерии женился втайне от родителей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом "Комсомольской правде" рассказал муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.
Он уточнил, что избранницей молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете. При этом родственники не догадывались о том, что они состоят в отношениях.
Но нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: "Вот такая тебе нужна жена!"
Пара расписалась в швейцарском городе Монтре, однако отказалась от торжественного мероприятия.
"Тема уже давно не живет за счет родителей, а сам пока не готов профинансировать большой праздник, поэтому свадьбы пока не было, только регистрация", — пояснил Пригожин.