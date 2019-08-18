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РИА Новости

"Был отличником, любил маму": что известно о семье, убитой под Ульяновском

20:01 18.08.2019 (обновлено: 20:07 18.08.2019)
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктория Дубовская. В воскресенье утром в одном из домов в селе Патрикеево (Ульяновская область) обнаружили тела 42-летней Марины Камалетдиновой, ее родителей и двух четырехлетних детей. По версии следствия, с ними жестоко расправился старший сын Марины — 16-летний Марат (имя изменено), который затем свел счеты с жизнью. О том, что могло стать причиной трагедии, — в материале РИА Новости.

"Не хотел расстраивать близких"

Сейчас у дома Камалетдиновых работают криминалисты. Известно, что тела Марины, ее родителей и близняшек Кати и Кирилла (имена изменены) обнаружили около 11 утра. По предварительным данным, их зарубили топором.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что вместе с погибшими также проживал старший сын Марины — 16-летний Марат. Его тело вскоре нашли неподалеку — по версии следствия, подросток покончил с собой.
В доме он оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решил уйти из жизни и забрать с собой всю семью, чтобы родные "не переживали".
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и теперь разбираются, что могло толкнуть подростка на такой шаг. По одной из версий, 16-летний Марат мог страдать шизофренией, хотя у психиатра никогда не наблюдался.

Круглый отличник

В версию с психическим расстройством Марата знакомые семьи не верят. Как не верят и в то, что он мог жестоко расправиться со своей семьей.
По словам друзей, он всегда был прилежным учеником, часто становился призером различных олимпиад.

"Мы дружили в детстве, — рассказала РИА Новости одна из знакомых Марата Алина (имя изменено). — Он всегда был очень тихим, спокойным, круглым отличником. Очень любил маму, и она его тоже. Часто баловала".

Как поясняют знакомые семьи, Марина развелась с отцом Марата Ильдусом несколько лет назад. Однако Ильдус продолжал поддерживать связь с сыном и периодически забирал его к себе.
Друзья Марата по школе также не верят в случившееся.
"Я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу", — отметила одноклассница Марата в беседе с РИА Новости. Школьница также опровергла предположение о том, что юноша мог пойти на убийство из-за проблем в личной жизни.
При этом, по данным телеканала РЕН ТВ, накануне убийства Марат поделился своими планами с другом: он якобы оставил ему голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам школьника, брат с сестрой его не любили, а мать "гнобила".
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Блог об успехах

Все посты на страницах Марата в соцсетях удалены, фотографий также нет. Единственное, что сохранилось, — старые страницы в "Одноклассниках", которые молодой человек пытался вести еще в восемь лет. Там на фотографиях Марат еще совсем ребенок.
А вот его мама Марина в сети была более активна. В конце 2018-го она завела блог "Моя история успеха и жизни", где рассказывала о детях, романах, карьерных взлетах и падениях.
Так, если верить записям, Марина переехала в село к родителям из Ульяновска, когда Марату было 11 лет. В тот год она оказалась одна в сложном материальном положении: без работы, беременная двойней.
Также в блоге Марина честно делилась историей своей борьбы с алкозависимостью. "Пить я начала еще в 90-х годах. Тормозов у меня не было. Пила до тех пор, пока не закончится. Сначала это было, чтобы показать, что я взрослая, — делится Марина с читателями. — Потом я хотела доказать, что я независимая. А сейчас я попала в общество, где пили практически все. Я не знала, что творилось у них в голове, но о себе я точно знала, что это страх перед будущим”.
Дарья Переверзева и Дмитрий Колесников
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Из-за пагубного пристрастия семья оказалась на карандаше у соцслужб, но несколько лет назад Марине удалось справиться с этой болезнью. Однако в 2017-м ее настигла другая — у Марины случился инсульт, около года женщина проходила курс лечения.
В блоге Марина часто рассказывала и о детях. "На девятом году обучения он (Марат. — Прим. авт.) вышел круглым отличником. Я была в легком недоумении! — делилась Марина. — Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь. Но, между прочим, рассказывала, что хорошо, а что плохо".
Всего Марина успела оставить около ста записей, судя по ним, в последний год их жизнь начала налаживаться. Теперь блог погибшей, помимо прочего, предстоит изучить следователям.
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Общество
Популярные комментарии
Эта версия выгодна полиции. Кто-то убил семью. Отчим отсутствовал, почему не расследовать и мотивы отчима, и мотивы первого мужа? или вообще кто-то третий все подстроил, враг семьи. Не верю в самоубийство мальчика -даже не пишете, как он погиб. Удавился, застрелился? зарубил и себя топором? Ужас.
18 августа, 21:38
МИМарь Иванна
2001004
В очередной раз родители пустили воспитание ребёнка на самотёк и вот и результат. Обычная история. Если детьми не заниматься, то ничего хорошего из них не выйдет. Этот "марат" мог вполне убить прохожего какого нибудь или других людей. Хорошо, что хоть на семье своей остановился
18 августа, 21:45
Константин Е
3001116
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