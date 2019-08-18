"Был отличником, любил маму": что известно о семье, убитой под Ульяновском

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Виктория Дубовская. В воскресенье утром в одном из домов в селе Патрикеево (Ульяновская область) обнаружили тела 42-летней Марины Камалетдиновой, ее родителей и двух четырехлетних детей. По версии следствия, с ними жестоко расправился старший сын Марины — 16-летний Марат (имя изменено), который затем свел счеты с жизнью. О том, что могло стать причиной трагедии, — в материале РИА Новости.

"Не хотел расстраивать близких"

Сейчас у дома Камалетдиновых работают криминалисты. Известно, что тела Марины, ее родителей и близняшек Кати и Кирилла (имена изменены) обнаружили около 11 утра. По предварительным данным, их зарубили топором.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что вместе с погибшими также проживал старший сын Марины — 16-летний Марат. Его тело вскоре нашли неподалеку — по версии следствия, подросток покончил с собой.

В доме он оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решил уйти из жизни и забрать с собой всю семью, чтобы родные "не переживали".

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и теперь разбираются, что могло толкнуть подростка на такой шаг. По одной из версий, 16-летний Марат мог страдать шизофренией, хотя у психиатра никогда не наблюдался.

Круглый отличник

В версию с психическим расстройством Марата знакомые семьи не верят. Как не верят и в то, что он мог жестоко расправиться со своей семьей.

По словам друзей, он всегда был прилежным учеником, часто становился призером различных олимпиад.

"Мы дружили в детстве, — рассказала РИА Новости одна из знакомых Марата Алина (имя изменено). — Он всегда был очень тихим, спокойным, круглым отличником. Очень любил маму, и она его тоже. Часто баловала".

Как поясняют знакомые семьи, Марина развелась с отцом Марата Ильдусом несколько лет назад. Однако Ильдус продолжал поддерживать связь с сыном и периодически забирал его к себе.

Друзья Марата по школе также не верят в случившееся.

"Я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу", — отметила одноклассница Марата в беседе с РИА Новости. Школьница также опровергла предположение о том, что юноша мог пойти на убийство из-за проблем в личной жизни.

При этом, по данным телеканала РЕН ТВ, накануне убийства Марат поделился своими планами с другом: он якобы оставил ему голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам школьника, брат с сестрой его не любили, а мать "гнобила".

Блог об успехах

Все посты на страницах Марата в соцсетях удалены, фотографий также нет. Единственное, что сохранилось, — старые страницы в "Одноклассниках", которые молодой человек пытался вести еще в восемь лет. Там на фотографиях Марат еще совсем ребенок.

А вот его мама Марина в сети была более активна. В конце 2018-го она завела блог "Моя история успеха и жизни", где рассказывала о детях, романах, карьерных взлетах и падениях.

Так, если верить записям, Марина переехала в село к родителям из Ульяновска, когда Марату было 11 лет. В тот год она оказалась одна в сложном материальном положении: без работы, беременная двойней.

Также в блоге Марина честно делилась историей своей борьбы с алкозависимостью. "Пить я начала еще в 90-х годах. Тормозов у меня не было. Пила до тех пор, пока не закончится. Сначала это было, чтобы показать, что я взрослая, — делится Марина с читателями. — Потом я хотела доказать, что я независимая. А сейчас я попала в общество, где пили практически все. Я не знала, что творилось у них в голове, но о себе я точно знала, что это страх перед будущим”.

Из-за пагубного пристрастия семья оказалась на карандаше у соцслужб, но несколько лет назад Марине удалось справиться с этой болезнью. Однако в 2017-м ее настигла другая — у Марины случился инсульт, около года женщина проходила курс лечения.

В блоге Марина часто рассказывала и о детях. "На девятом году обучения он (Марат. — Прим. авт.) вышел круглым отличником. Я была в легком недоумении! — делилась Марина. — Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь. Но, между прочим, рассказывала, что хорошо, а что плохо".