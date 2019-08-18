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РИА Новости

Хуситы назначили представителя в Иране

16:13 18.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили о назначении своего представителя в Иране, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира".
Ранее на этой неделе сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял в Тегеране делегацию хуситов и получил через спикера хуситов письмо от лидера движения Абдель Малика аль-Хуси.
Согласно сообщению телеканала, был издан указ о назначении Ибрагима Мухаммеда Мухаммеда ад-Дилми "чрезвычайным и полномочным послом" движения в Иране. Отмечается, что этот шаг был принят в рамках "укрепления официальной институциональной работы".
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена, а 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены, сам Хади улетел в Эр-Рияд.
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