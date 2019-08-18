Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением.

"Я не думаю, что сериал дался мне легко <…> Каждый день я садился писать и, даже если у меня был хороший день, <…> я чувствовал себя ужасно, потому что думал: "Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, а должен был 40", — рассказал он в интервью газете Guardian.

Мартин также отметил, что финал сериала и неоднозначная реакция фанатов на него никак не отразятся на его будущих книгах.

"Это ничего не меняет. <…> Ты не можешь угодить всем, поэтому ты должен угодить себе", — добавил писатель.

Что касается догадок поклонников касательно будущих книг, то, по словам Мартина, некоторые соответствуют действительности, а некоторые нет. "Они узнают, когда я закончу", — заключил он.

В начале июля Мартин рассказал о подробностях приквела "Игры престолов", съемки которого сейчас идут в Северной Ирландии. По его словам, действие происходит примерно за пять тысяч лет до событий "Игры престолов", а основной конфликт — противостояние людей и Белых Ходоков во время Долгой ночи.

Писатель уточнил, что драконов в сериале не будет, но будут другие создания — Белые Ходоки, лютоволки и мамонты. Определенно будет семейство Старков, а вот в родовом поместье Ланнистеров будет жить другая семья. "Ланнистеров пока нет, но Утес Кастерли точно на месте. <...> Он занят семейством Кастерли, в честь которых он все еще назван в "Игре престолов", — объяснил Мартин.