Джордж Мартин поделился подробностями приквела "Игры престолов"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Писатель Джордж Мартин рассказал в интервью Entertainment Weekly, что представлял собой Вестерос до событий сериала.
Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.
Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.
"Мы говорим Семь Королевств Вестероса, их и было семь до Завоевания Эйгона <…> но раньше их было девять, до того – двенадцать, а еще раньше – 100, только очень маленьких", - сказал писатель.
В приквеле "точно будут Старки, потому что они произошли от Первых людей". Драконы ещё не появились, но есть много других существ. "Конечно, есть Белые Ходоки - или Другие, как их называют в книге, - а также лютоволки (крупные волки, жившие тысячи лет назад) и мамонты".
© Фото : HBO Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер
© Фото : HBO
Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер
Ланнистеров не будет, по крайней мере, сначала. В их родовом гнезде пока живет другая династия: "Утес на месте и его населяют Кастерли, в честь которых эти земли и будут называться позже".
Ведущие роли – женские (Наоми Уоттс, Наоми Эки и Дениз Гоф). "Я бы не стал использовать слово "главные", - пояснил Мартин. - В "Игре престолов" мы никого не назначали на главную женскую или мужскую роли, думаю, и в этом случае будет то же самое".
Название, скорее всего, будет немного изменено. Вариант "Долгая ночь" пока официально не утвержден, потому что третий эпизод восьмого сезона "Игры престолов" назывался также. Хотя Джорджу Мартину этот вариант нравится, он не имеет ничего против предложенной "Самой долгой ночи".