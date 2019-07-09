Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T22:52Z
https://ria.ru/20190709/1556365903.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152891/97/1528919799_0:53:1701:1010_1036x0_80_0_0_985e79966aee88ee029b510fdb1ad6ee.jpg
РИА Новости
Культура

Джордж Мартин поделился подробностями приквела "Игры престолов"

Вчера, 22:22
1909
© AFP 2019 / StringerПисатель Джордж Мартин
Писатель Джордж Мартин
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Писатель Джордж Мартин рассказал в интервью Entertainment Weekly, что представлял собой Вестерос до событий сериала.
Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.
Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.
"Мы говорим Семь Королевств Вестероса, их и было семь до Завоевания Эйгона <…> но раньше их было девять, до того – двенадцать, а еще раньше – 100, только очень маленьких", - сказал писатель.
В приквеле "точно будут Старки, потому что они произошли от Первых людей". Драконы ещё не появились, но есть много других существ. "Конечно, есть Белые Ходоки - или Другие, как их называют в книге, - а также лютоволки (крупные волки, жившие тысячи лет назад) и мамонты".
© Фото : HBO Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер
Кадр из сериала Игра престолов с героиней Серсей Ланнистер
© Фото : HBO
Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер
Ланнистеров не будет, по крайней мере, сначала. В их родовом гнезде пока живет другая династия: "Утес на месте и его населяют Кастерли, в честь которых эти земли и будут называться позже".
Ведущие роли – женские (Наоми Уоттс, Наоми Эки и Дениз Гоф). "Я бы не стал использовать слово "главные", - пояснил Мартин. - В "Игре престолов" мы никого не назначали на главную женскую или мужскую роли, думаю, и в этом случае будет то же самое".
Название, скорее всего, будет немного изменено. Вариант "Долгая ночь" пока официально не утвержден, потому что третий эпизод восьмого сезона "Игры престолов" назывался также. Хотя Джорджу Мартину этот вариант нравится, он не имеет ничего против предложенной "Самой долгой ночи".
Кадр из сериала Игра престолов
8 июля, 21:06
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
1601021
КультураКино и сериалыНовости культурыВестерос (Швеция)Игра престолов (сериал)Северная ИрландияНаоми Уоттс
Рекомендуем
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
РИА
Новости
"Отправил всех в нокаут": грузины оценили решение Путина по санкциям
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Лента
новостей
Парламент Грузии
Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию
Актриса Рене Зеллвегер
Зеллвегер не узнать: актриса опубликовала трейлер байопика о Джуди Гарленд
Трудовая книжка
Бумажные трудовые книжки вернут работникам в 2021 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния