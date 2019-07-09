Джордж Мартин поделился подробностями приквела "Игры престолов"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Писатель Джордж Мартин . Писатель Джордж Мартин рассказал в интервью Entertainment Weekly, что представлял собой Вестерос до событий сериала.

Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.

Сценарий Мартин пишет в сотрудничестве с Джейн Голдман.

"Мы говорим Семь Королевств Вестероса, их и было семь до Завоевания Эйгона <…> но раньше их было девять, до того – двенадцать, а еще раньше – 100, только очень маленьких", - сказал писатель.

В приквеле "точно будут Старки, потому что они произошли от Первых людей". Драконы ещё не появились, но есть много других существ. "Конечно, есть Белые Ходоки - или Другие, как их называют в книге, - а также лютоволки (крупные волки, жившие тысячи лет назад) и мамонты".

© Фото : HBO Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер © Фото : HBO Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер

Ланнистеров не будет, по крайней мере, сначала. В их родовом гнезде пока живет другая династия: "Утес на месте и его населяют Кастерли, в честь которых эти земли и будут называться позже".

Ведущие роли – женские (Наоми Уоттс, Наоми Эки и Дениз Гоф). "Я бы не стал использовать слово "главные", - пояснил Мартин. - В "Игре престолов" мы никого не назначали на главную женскую или мужскую роли, думаю, и в этом случае будет то же самое".