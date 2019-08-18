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РИА Новости

На трассе в Ульяновской области произошло ДТП, пострадали семь человек

15:08 18.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 18 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 8.50 (7.50 мск) на 12 километре трассы Ульяновск-Димитровград-Старая Майна. Водитель без водительских прав за рулем Lada Priora не справился с управлением, допустил занос и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2109.
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"В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров Lada Priora, а также водитель и двое пассажиров "девятки". Все семь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения. Детей среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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УМВДУльяновская областьПроисшествия
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