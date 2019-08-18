На трассе в Ульяновской области произошло ДТП, пострадали семь человек

САМАРА, 18 авг – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по региону.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 8.50 (7.50 мск) на 12 километре трассы Ульяновск-Димитровград-Старая Майна. Водитель без водительских прав за рулем Lada Priora не справился с управлением, допустил занос и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2109.