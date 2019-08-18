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РИА Новости

Медведчук заявил о готовности содействовать изменению конституции Украины

15:06 18.08.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова содействовать внесению необходимых изменений в конституцию Украины, если главной задачей создавшей коалицию политсилы будет мир в Донбассе, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.
"Если программа мира на Донбассе действительно будет главной стратегической задачей для партии, которая создаст коалицию, партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова содействовать, чтобы конституционным большинством внести необходимые изменения в Конституцию", - написал Медведчук в Twitter.
Виктор Медведчук
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