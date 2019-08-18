Медведчук заявил о готовности содействовать изменению конституции Украины

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова содействовать внесению необходимых изменений в конституцию Украины, если главной задачей создавшей коалицию политсилы будет мир в Донбассе, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.