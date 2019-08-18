В Дагестане хотят субсидировать авиабилеты для привлечения туристов

МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Власти Дагестана планируют субсидировать авиабилеты в республику чтобы увеличить турпоток, заявил журналистам глава региона Владимир Васильев.
"Я говорил, что нам сейчас нужно, насколько это возможно, урегулировать поток (туристов - ред.). Есть такая очень хорошая идея, я даже уверен, что это уже будет решение, когда мы можем субсидировать (авиабилеты - ред.) в межсезонье сюда к нам для туристического потока", - рассказал Васильев.
По его словам, в летний сезон в республику приезжает много туристов.
"В сезон переполняется, а в межсезонье его (турпотока – ред.) нет. Я посмотрел, некоторые рестораны и гостиницы даже отпускают персонал в межсезонье", - добавил он.