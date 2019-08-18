В Дагестане хотят субсидировать авиабилеты для привлечения туристов

"Я говорил, что нам сейчас нужно, насколько это возможно, урегулировать поток (туристов - ред.). Есть такая очень хорошая идея, я даже уверен, что это уже будет решение, когда мы можем субсидировать (авиабилеты - ред.) в межсезонье сюда к нам для туристического потока", - рассказал Васильев.