Власти Дагестана планируют восстановить промышленный лов кильки

По данным Минприроды республики, добыча каспийской кильки прекратилась в 90-е годы, но при этом Дагестан имеет самые большие ее запасы в России - около 450 тысяч тонн. Рекомендуемый наукой объем изъятия составляет 95 тысяч тонн в год, тогда как в 2018 году в Дагестане было добыто всего 1,2 тысячи тонн кильки.