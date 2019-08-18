Власти Дагестана планируют восстановить промышленный лов кильки

МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Власти Дагестана планируют восстановить промышленный лов каспийской кильки, добыча которой была прекращена в 90-х годах, сообщил журналистам глава республики Владимир Васильев.
"Скоро будем восстанавливать кильку каспийскую, надеюсь в томатном соусе. Минобороны уже готово закупать для нужд военных", - сказал Васильев.
По данным Минприроды республики, добыча каспийской кильки прекратилась в 90-е годы, но при этом Дагестан имеет самые большие ее запасы в России - около 450 тысяч тонн. Рекомендуемый наукой объем изъятия составляет 95 тысяч тонн в год, тогда как в 2018 году в Дагестане было добыто всего 1,2 тысячи тонн кильки.