Глава Дагестана рассказал о создании списков ополченцев

МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал, что при формировании списков ополченцев, воевавших с боевиками в 1999 году, опираются на записи о награждениях тех лет.

"Мы сейчас проводим встречи с теми, кто участвовал, кто организовал, с теми, кто помогал. Мы выработали определенный механизм: у нас есть рабочие комиссии, районные комиссии, у нас есть центральные комиссии, которые возглавляет председатель нашего парламента Хизри Шихсаидов – сам участник этих событий. Мы договорились, что в состав этих комиссий привлекаются безусловные авторитеты – те, кто, без всяких сомнений, участвовал в этих событиях", - рассказал Васильев журналистам.

По его словам, людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, не так много и они очень серьезно относятся к актуализации списков ополченцев.

"Участники тех событий награждались, есть списки, на них опираемся. При этом мы понимаем, что на первом этапе могут быть какие-то несогласованности. Это такой вопрос, который может быть болезненным. И чем больше мы вникаем, тем больше выясняется интересных деталей", - отметил Васильев.

Глава республики привел пример, как жители одного из селений Цумадинского района после нападения боевиков отказались от наград. "В самый горячий период они просто защищали свою землю", - добавил он.