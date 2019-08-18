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РИА Новости

Глава Дагестана рассказал о создании списков ополченцев

14:16 18.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Дагестана Владимир Васильев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 18 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал, что при формировании списков ополченцев, воевавших с боевиками в 1999 году, опираются на записи о награждениях тех лет.
"Мы сейчас проводим встречи с теми, кто участвовал, кто организовал, с теми, кто помогал. Мы выработали определенный механизм: у нас есть рабочие комиссии, районные комиссии, у нас есть центральные комиссии, которые возглавляет председатель нашего парламента Хизри Шихсаидов – сам участник этих событий. Мы договорились, что в состав этих комиссий привлекаются безусловные авторитеты – те, кто, без всяких сомнений, участвовал в этих событиях", - рассказал Васильев журналистам.
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По его словам, людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, не так много и они очень серьезно относятся к актуализации списков ополченцев.
"Участники тех событий награждались, есть списки, на них опираемся. При этом мы понимаем, что на первом этапе могут быть какие-то несогласованности. Это такой вопрос, который может быть болезненным. И чем больше мы вникаем, тем больше выясняется интересных деталей", - отметил Васильев.
Глава республики привел пример, как жители одного из селений Цумадинского района после нападения боевиков отказались от наград. "В самый горячий период они просто защищали свою землю", - добавил он.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.
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Владимир ВасильевВладимир ПутинРоссияДагестанОбщество
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