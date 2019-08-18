Мик Джаггер во время гастролей просит отели поменять матрас в его номере

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Солист Rolling Stones Мик Джаггер настаивает, чтобы в гостиничных номерах, в которых он останавливается во время тура, были новые матрасы, . Солист Rolling Stones Мик Джаггер настаивает, чтобы в гостиничных номерах, в которых он останавливается во время тура, были новые матрасы, сообщает Daily Mail.

Источник сообщил изданию: "Мик всегда просит, чтобы в его комнате был новый матрас, независимо от того, насколько роскошная гостиница", добавив, что артист также требует, чтобы "кто-нибудь из персонала обязательно поспал одну ночь на нераспакованном матрасе, чтобы его опробовать".

"Джаггер много занимается физическими упражнениями и все время проводит в танцевальной студии, отрабатывая движения. Он осознает важность хорошего ночного сна и поэтому настаивает на новом матрасе в каждой гостинице", - пояснил источник.

В апреле 76-летний музыкант перенес операцию на сердце. Сейчас он гастролирует по США с Rolling Stones.

Как отмечает издание, выступления вокалиста получают восторженные отзывы зрителей: "Мик прекрасно выглядит и поет, как никогда раньше. Он находится в фантастической форме для человека его возраста".