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РИА Новости
Культура

Мик Джаггер во время гастролей просит отели поменять матрас в его номере

13:47 18.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий / Перейти в фотобанкВокалист группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер
Вокалист группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Солист Rolling Stones Мик Джаггер настаивает, чтобы в гостиничных номерах, в которых он останавливается во время тура, были новые матрасы, сообщает Daily Mail.
Источник сообщил изданию: "Мик всегда просит, чтобы в его комнате был новый матрас, независимо от того, насколько роскошная гостиница", добавив, что артист также требует, чтобы "кто-нибудь из персонала обязательно поспал одну ночь на нераспакованном матрасе, чтобы его опробовать".
"Джаггер много занимается физическими упражнениями и все время проводит в танцевальной студии, отрабатывая движения. Он осознает важность хорошего ночного сна и поэтому настаивает на новом матрасе в каждой гостинице", - пояснил источник.
В апреле 76-летний музыкант перенес операцию на сердце. Сейчас он гастролирует по США с Rolling Stones.
Как отмечает издание, выступления вокалиста получают восторженные отзывы зрителей: "Мик прекрасно выглядит и поет, как никогда раньше. Он находится в фантастической форме для человека его возраста".
Тот же источник сообщил, что "музыкант заботится о здоровье и всюду ездит со своим поваром, который готовит для него большинство блюд.
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