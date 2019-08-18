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РИА Новости

Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады

13:12 18.08.2019 (обновлено: 14:52 18.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал маленькой зарплату депутата Верховной рады.
Вместе с доплатами она достигает 50 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов), рассказал он в интервью изданию "Новое время".

"Она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", — заявил Разумков.

При этом он не смог назвать сумму "адекватной" зарплаты для депутатов, заявив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".
Ранее депутат от партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский предложил создать фонд дополнительного финансирования депутатов парламента, который будут наполнять олигархи.
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Популярные комментарии
Оно, конечно, зряплата им маловата! С ужасом ожидаю того дня, когда эти, очередные, "слуги народа" рассядутся по депутатским креслам, - вот тогда украинцы поймут, как им хорошо жилось при Януковиче.
18 августа, 13:35
Владимир Белый
2900003
С главного ребятки начали. Главного, конечно же, для себя) Ау, мадама, что месяц назад мне все уши сладкими речами о зельке "молодом, независимом и в семье порядок" залила, что-то вас не слышно давно, что так?))
18 августа, 13:27
pNpumba N
1120000
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