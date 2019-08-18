Клинцевич заявил о заинтересованности России в единстве Украины

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия не боится сильной и единой Украины, а заинтересована в этом, заявил журналистам в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее экс-президент Петр Порошенко высказал мнение, что Россия "боится" единства и решительности Украины, а также ее интеграции в европейскую и евроатлантическую системы.

"Мы не боимся единства и решительности Украины, а, напротив, горячо приветствовали бы обретение страной вновь этих качеств. Но единство Украины возможно только на основе прекращения войны в Донбассе и возвращения к истокам - братским отношениям с Россией", - отметил Клинцевич.

По его словам, полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы, которую Порошенко, оперируя категориями времен "холодной войны" назвал "крупнейшей угрозой для агрессии Российской Федерации", - химера, существующая лишь в его воображении.