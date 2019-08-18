Клинцевич заявил о заинтересованности России в единстве Украины

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия не боится сильной и единой Украины, а заинтересована в этом, заявил журналистам в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее экс-президент Петр Порошенко высказал мнение, что Россия "боится" единства и решительности Украины, а также ее интеграции в европейскую и евроатлантическую системы.
"Мы не боимся единства и решительности Украины, а, напротив, горячо приветствовали бы обретение страной вновь этих качеств. Но единство Украины возможно только на основе прекращения войны в Донбассе и возвращения к истокам - братским отношениям с Россией", - отметил Клинцевич.
По его словам, полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы, которую Порошенко, оперируя категориями времен "холодной войны" назвал "крупнейшей угрозой для агрессии Российской Федерации", - химера, существующая лишь в его воображении.
"Будущее за объединенной безблоковой Европой, и ее строительство потребует самого активного участия новой Украины и, естественно, России", - сказал парламентарий.