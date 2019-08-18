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РИА Новости

Лавров обсудит с коллегой из Ганы урегулирование конфликтов в Африке

12:19 18.08.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа обсудит с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей ключевые темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Глава МИД Ганы посетит Москву с рабочим визитом 19-21 августа.
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"Значительное внимание будет уделено вопросам продвижения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Состоится углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в областях энергетики, развития инфраструктуры, освоения природных ресурсов и сельского хозяйства", - говорится в сообщении МИД РФ. Также важным направлением сотрудничества является подготовка кадров для республики в российских высших учебных заведениях, где в настоящее время обучается свыше 800 граждан Ганы, подчеркнули в министерстве.
Кроме того, стороны обсудят подготовку и проведение предстоящего в октябре в Сочи саммита Россия-Африка.
Первый саммит Россия-Африка пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что главы около 40 африканских государств приедут на саммит в Сочи.
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Сергей ЛавровМИД РФГанаАфрикаРоссияВ мире
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