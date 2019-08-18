Лавров обсудит с коллегой из Ганы урегулирование конфликтов в Африке

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа обсудит с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей ключевые темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД Ганы посетит Москву с рабочим визитом 19-21 августа.

"Значительное внимание будет уделено вопросам продвижения торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Состоится углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в областях энергетики, развития инфраструктуры, освоения природных ресурсов и сельского хозяйства", - говорится в сообщении МИД РФ. Также важным направлением сотрудничества является подготовка кадров для республики в российских высших учебных заведениях, где в настоящее время обучается свыше 800 граждан Ганы, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, стороны обсудят подготовку и проведение предстоящего в октябре в Сочи саммита Россия-Африка.