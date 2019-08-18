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РИА Новости

Политолог оценил слова Порошенко о "страхах" России

12:06 18.08.2019 (обновлено: 16:02 18.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Политолог Александр Дудчак прокомментировал RT слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о "страхах" России.
В частности, Порошенко заявил, что Москву "пугают единство и решительность" Киева.
По мнению политолога, Украину нельзя назвать единой, а подобные заявления способствуют лишь углублению раскола в обществе.

"Почему-то считается, что подобная риторика может быть интересна населению. Хотя население-то как раз и голосовало за изменение той политики, которую Порошенко проводил в течение пяти лет", — заметил собеседник RT.

Порошенко не впервые выступает с обвинениями в адрес России. Ранее он заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины.
В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором депутаты назвали Россию "страной-агрессором". Киев обвиняет Москву во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Москва отрицает эти обвинения и подчеркивает, что заинтересована в преодолении украинского кризиса.
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