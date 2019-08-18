Политолог оценил слова Порошенко о "страхах" России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Политолог Александр Дудчак прокомментировал RT слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о "страхах" России.
В частности, Порошенко заявил, что Москву "пугают единство и решительность" Киева.
По мнению политолога, Украину нельзя назвать единой, а подобные заявления способствуют лишь углублению раскола в обществе.
"Почему-то считается, что подобная риторика может быть интересна населению. Хотя население-то как раз и голосовало за изменение той политики, которую Порошенко проводил в течение пяти лет", — заметил собеседник RT.
Порошенко не впервые выступает с обвинениями в адрес России. Ранее он заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины.
В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором депутаты назвали Россию "страной-агрессором". Киев обвиняет Москву во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Москва отрицает эти обвинения и подчеркивает, что заинтересована в преодолении украинского кризиса.
17 августа, 08:00РИА НовостиЗеленский взялся спорить с историей