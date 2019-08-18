В Сочи уровень воды в реках вернулся к норме после ливней

СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Уровень воды в реках Сочи, где после ливней зафиксировали подъем воды до неблагоприятных отметок, вернулся к норме, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В субботу в Сочи прошли залповые ливни. По данным властей, происшествий ливни не вызвали, но помощь спасателей понадобилась. Они откачивали воду с затопленных участков дорог и улиц. Также пристально следили за четырьмя реками в городе, где вода достигла неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили, домовладения подтоплены не были.

"За прошедшие сутки вследствие выпадения обильных осадков в Сочи подтопило семь низменных участков автодорог и наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов. На данный момент уровень воды в реках в крае находится в норме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мониторинг обстановки на реках Сочи продолжается. Сохраняется на курорте и штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем. В ведомстве подчеркнули, что продолжает действовать экстренное предупреждение из-за непогоды и во всем Краснодарском крае.