Пять населенных пунктов Приморья остаются отрезанными из-за подтоплений

Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Подтоплено около 1,5 тысячи придомовых территорий и почти 300 домов. Режим ЧС введен в семи районах Приморья.

"На территории ДФО в 12 муниципальных районах и пяти городских округах остаются подтопленными: в 46 населенных пунктах 163 жилых дома и 39 участков автомобильных дорог. Отрезанными остаются пять населенных пунктов в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток оказались подтоплены 1181 приусадебный участок в 11 населенных пунктах ДФО: пять в Приморском крае, четыре - в Хабаровском, два - в Еврейской автономной области. В то же время освободились от воды четыре населенных пункта и 10 участков дорог в Приморском крае и два населенных пункта в Хабаровском крае.