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РИА Новости

Россия ответит на размещение ракет США в Азии и Европе, заявил Шойгу

10:02 18.08.2019 (обновлено: 11:51 18.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россия открыта к диалогу и не будет отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, нарушающие ДРСМД, сообщил в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их (ракеты) в Азии, в других регионах. Но мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в азиатско-тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
7 августа, 17:03РИА Новости
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Ранее посол США в России Джон Хантсман, заявил, что Вашингтон не планирует размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. При этом он напомнил позицию Пентагона о том, что "если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе".
Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДМинистерство обороны СШАСергей ШойгуЕвропаРоссияСШАВ мире
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