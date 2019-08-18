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РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от диалога с США по ДРСМД, заявил Шойгу

09:54 18.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, показывала открытость и прозрачность своих действий, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Мы никогда не отказывались от диалога, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля до августа. Мы показывали свою открытость. Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали. Если требовалось дополнительное количество участников, то зачем все нужно было ломать", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
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13 августа, 07:26РИА Новости
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Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияСШАВ мире
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