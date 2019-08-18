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РИА Новости

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

08:52 18.08.2019 (обновлено: 13:51 18.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
Жители Славянска во время массированного артиллерийского обстрела города
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал на фейсбуке скриншоты с отчетом о правонарушениях украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.
Документы, адресованные министру обороны Украины Степану Полтораку, освещают период с 2014 по 2015 год. Так, согласно отчету, один из контрактников в 2014-м незаконно проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил ее отца. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, один из которых погиб.
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Также сообщается о дезертирстве двух солдат, которые затем проникли в дом и убили двух женщин.
Во всех случаях были возбуждены дела по статье "Умышленное убийство".
В общей сумме среди силовиков зафиксировано 20 таких преступлений. Как уточняется в отчете, всего из-за различных правонарушений силовиков и сотрудников ВСУ в Донбассе в тот период погибли 60 гражданских.
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Ситуация на УкраинеСтепан ПолторакДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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Беглый экс-депутат от Партии регионов Алексей Журавко сбежавший в Москву, активно пишет антиукраинские статьи на российские и сепаратистские сайты.
18 августа, 09:19
АБАфанасий Бессмертный
1011130205
Опровергни для начала эти данные , потом ори)
18 августа, 09:48
Сосед Соседов
22611023
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