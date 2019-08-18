В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки

Землетрясение зафиксировали в 9:12 (6:12 мск), магнитуда составила 4,9. Эпицентр располагался в 78 километрах к северу от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 20 километров. Энергетический класс землетрясения — 9,6, говорится в сообщении сейсмологов.

Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в том же районе, в 145 километрах к северу-востоку от Алма-Аты, в 5:07 утра (2:07 мск). В городе Жаркент ощущались толчки силой пять баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты — в два-три балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.