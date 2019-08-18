В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

АЛМА-АТА, 18 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Алма-Атинской области Казахстана на юго-востоке страны, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его информации, подземные толчки были зафиксированы в 5.07 (2.07 мск) воскресенья, эпицентр расположен в 145 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

"Энергетический класс землетрясения – 12,8. Магнитуда MPV – 5,4. Глубина (залегания очага – ред.) - пять километров", - сообщил представитель комитета.

По данным ведомства, в городе Жаркент подземные толчки ощущались силой 5 баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты - силой 2-3 балла.