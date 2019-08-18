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РИА Новости

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

03:26 18.08.2019 (обновлено: 06:21 18.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", — написал он на своей странице в Facebook.
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В качестве примера он привел ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова. Как отметил Мураев, ряд решений Минобороны приведут к его ликвидации.
Предприятие, по его словам, фактически оставили без заказов на изготовление новой техники и без денег для разработки перспективных образцов. Также есть угроза того, что на КБ наложат многомиллионный штраф за невыполненные контракты, который окончательно заблокирует работу предприятия.
"Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал", — подчеркнул депутат.
Мураев напомнил, что речь идет о КБ, которое за свою историю разработало массу известных и уникальных образцов бронетехники, в том числе танки Т-34, "Ятаган", "Оплот", Т-80УД, тяжелую боевую машину пехоты БТМП-84 и другие.
Политик указал на то, что власть вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники закупает в последние годы импортные аналоги. Он назвал это убийством производства и научно-техническое будущего страны.
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Ситуация на УкраинеЕвгений МураевВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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18 августа, 04:44
Naum Vygodsky
58331105
Ни чего нового, мы это прошли в 90х, кто только за наш счет не предотвратил финансовые кризисы и США и Англия и т.д. и даже ЮКорея. Зато сегодня на Украине обогащается Германия, США, Китай и даже СКорея.. Когда же вы найдете своего Путина?
18 августа, 03:46
Rog Guka
53500014
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