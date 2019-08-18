Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Facebook . "Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", — написал он на своей странице в

В качестве примера он привел ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова. Как отметил Мураев, ряд решений Минобороны приведут к его ликвидации.

Міноборони України створило умови для знищення "ХКБМ ім. Морозова": дводенний робочий тиждень та 82 млн грн штрафу - https://t.co/Cu0x8AXboX pic.twitter.com/fs3fX7Vt8B — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) 14 августа 2019 г.

Предприятие, по его словам, фактически оставили без заказов на изготовление новой техники и без денег для разработки перспективных образцов. Также есть угроза того, что на КБ наложат многомиллионный штраф за невыполненные контракты, который окончательно заблокирует работу предприятия.

"Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал", — подчеркнул депутат.

Мураев напомнил, что речь идет о КБ, которое за свою историю разработало массу известных и уникальных образцов бронетехники, в том числе танки Т-34, "Ятаган", "Оплот", Т-80УД, тяжелую боевую машину пехоты БТМП-84 и другие.