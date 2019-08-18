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РИА Новости

США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"

03:01 18.08.2019 (обновлено: 06:24 18.08.2019)
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© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИРакета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Ранее Лихачева сообщила РИА Новости, что запуск "Спектра-М" планируется не ранее 2027 года, точная дата будет зависеть от финансирования.
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"До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории "Спектр-М". Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам "теплые" письма", — сказала Лихачева.
После этого, по ее словам, Физический институт РАН договорился с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ). "НИИКАМ пропитывает углеволокно связующим своей разработки и получается так называемый препрег (композиционный материал-полуфабрикат — ред.), из которого мы потом делаем по своей особой технологии высокоточные панели", — пояснила ученая.
По ее словам, это не единственное препятствие, которое ставят для проекта поставщики из США. "Некоторые уникальные микросхемы — поставщики нам говорят хорошие слова, но, тем не менее, их не присылают. И мы уже кое-что заменили", — сказала она.
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Лихачева отметила, что есть и обратный пример, когда западные поставщики, разобравшись в проекте, возвращаются к сотрудничеству.
"Уникальная контактно-измерительная машина в Пущино фирмы Siemens, которая измеряет с точностью до двух микрон. Мы год бились, писали письма, не только обязательства конечного пользователя, но и то, что у нас нет военной составляющей, и мы работаем с зарубежной кооперацией. И потом немецкая комиссия разрешила продать ее нам", — сказала Лихачева.
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
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Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса). После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту — в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и планируется к включению в Федеральную космическую программу на следующий период.
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Популярные комментарии
смотрите больше навального) знакомый в "в его штабе" так говорит навального неплохо финансируют неправительственные организации бритов и т.д., больше таких вот псевдо борцов за правду смотрите и слушайте) и ПОЗОРИЩЕ тут только, тявкать - ваш максимум, что вы и доказали.
18 августа, 04:04
Wesker Hant
335401086
молодцы, взяли и запретили, а мы им и метал и двигатели, а все потому что чиновники зависят от доллара и от недвижимости за бугром, одна трепотня о самостоятельности,даже сбер банк не настоящий, а всего лишь филиал МВФ, позорище
18 августа, 05:16
Alexandr Borzyaev
46001223
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