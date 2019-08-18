Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов. Об этом бизнесмен заявил в интервью изданию "Страна.ua"

Кислин назвал Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко коррупционерами, которые работали "на свои карманы и украли очень много денег".

"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше восьми миллиардов долларов", — заявил он, добавив, что лишь по известным ему фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 миллионов долларов.

Кроме того, Кислин рассказал, что в Соединенных Штатах на экс-президента завели ряд уголовных дел, одно из них касается возможного вывода за границу средств транша Украине от МВФ в размере миллиарда долларов.

По словам предпринимателя, эти деньги по распоряжению Порошенко могли уйти не по назначению. "Их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам", — пояснил он.

Кислину во время президентства Порошенко запретили въезд на Украину после того, как он сообщил о коррупционных схемах бывшего главы государства. Он приехал на Украине на этой неделе, чтобы "встретиться с новым руководством страны".

Дела против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины ранее завело в отношении Порошенко 11 дел, по трем из которых экс-президент проходит в качестве свидетеля.

Ранее Луценко заявлял, что Порошенко проходит свидетелем во всех уголовных делах, где фигурирует его имя.

Так, 25 июля Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". 12 августа Порошенко вызывали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".