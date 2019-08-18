Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Мужчина размещает запрещающий знак на окне здания на улице города Челябинска

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения советует работодателям бороться с курением сотрудников, разработав систему штрафов и поощрений. Соответствующее предложение опубликовано в программе Министерство здравоохранения советует работодателям бороться с курением сотрудников, разработав систему штрафов и поощрений. Соответствующее предложение опубликовано в программе "Укрепление здоровья работающих"

Предлагается, в частности, определять, насколько следует понижать сотрудникам зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.

Кроме того, Минздрав советует в местах общего пользования размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. По мнению авторов программы, это позволит заменить перекуры.

Также министерство намерено ввести запрет на курение на территории предприятий, оборудовать детекторами дыма места общего пользования, включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения. Предлагается также лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.

Как полагают в Минздраве, в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнования между сотрудниками предприятий.

Хороши "любые формы"

Член Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал позицию Минздрава. По его словам, следует воспользоваться мотивационными способами.

"Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями", — приводит RT его слова.

Рязанский напомнил имевшуюся в СССР практику поощрять некурящих сотрудников, не бравших больничных и занимавшихся спортом.