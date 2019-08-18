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РИА Новости

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

01:43 18.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМужчина размещает запрещающий знак на окне здания на улице города Челябинска
Мужчина размещает запрещающий знак на окне здания на улице города Челябинска
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения советует работодателям бороться с курением сотрудников, разработав систему штрафов и поощрений. Соответствующее предложение опубликовано в программе "Укрепление здоровья работающих".
Предлагается, в частности, определять, насколько следует понижать сотрудникам зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.
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Кроме того, Минздрав советует в местах общего пользования размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. По мнению авторов программы, это позволит заменить перекуры.
Также министерство намерено ввести запрет на курение на территории предприятий, оборудовать детекторами дыма места общего пользования, включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения. Предлагается также лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.
Как полагают в Минздраве, в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнования между сотрудниками предприятий.
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Хороши "любые формы"

Член Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал позицию Минздрава. По его словам, следует воспользоваться мотивационными способами.
"Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями", — приводит RT его слова.
Рязанский напомнил имевшуюся в СССР практику поощрять некурящих сотрудников, не бравших больничных и занимавшихся спортом.
По мнению сенатора, для борьбы с вредными привычками хороши "любые формы".
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Здоровье - ОбществоВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Я никогда в жизни не курила и не считаю,что курение это хорошо.Но данная инициатива имеет уелью развалить производство в России.В иные времена за это рсастреливали.А про убытки -это ерунда.Каждому работнику в любом случае положены 15-минутные перерывы на работе,курит он в этот перерыв или нет.Далее,есть противоречие.Если курение-это зависимость,то её ельзя вылечить медикаментозными средствами.И то,что курение -100% причина онкологии ,это тоже миф.Так что,вся эта инициатива попахивает сабботажем производства и попыткой устранения ненужных людей,кому-то неугодных.
18 августа, 02:34
EEElena Elezarova
9100008
Во второй половине 90-х годов я работала в организации, где давали три дня к отпуску, если не куришь, и три дня, если не был на больничном. Шесть дополнительных дней - замечательно. Я вот сейчас подсчитала, сколько курильщик "не работает" из-за перекуров. Допустим, 10 раз выходит по 5 минут = почти час за день. Значит, 22 часа за месяц, то есть, почти поднял 3 рабочих дня за месяц он не работает. За год не работает больше 1 месяца! Так что справедливо не курящим давать дополнительные дни к отпуску, и стимул для тех, кто мог бы попробовать бросить курить... Но у нас на работе сейчас другая напасть - электронные сигареты курят прямо на рабочем месте. Мрак... Хорошо бы и насчёт них приняли бы запретительные меры...
18 августа, 03:02
aaabd
120011052
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