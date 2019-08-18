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РИА Новости

Министр финансов Аргентины подал в отставку

01:26 18.08.2019
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 авг - РИА Новости. Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Канал опубликовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где Духовны заявляет о решении покинуть пост, который он занимал с января 2017 года.
"Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики... Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития", - отмечается в письме.
По данным TN, вечером в субботу Макри встречается с министром финансов провинции Буэнос-Айрес Эрнаном Лакунсой.
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В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до "B-" с "B", а агентство Fitch снизило рейтинг страны до "CCC" с "B", объясняя это ростом политической неопределенности после праймериз.
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