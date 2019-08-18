Министр финансов Аргентины подал в отставку

"Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики... Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития", - отмечается в письме.

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.