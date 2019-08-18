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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл посетит храм, где хранится любимая икона Петра I

00:57 18.08.2019 (обновлено: 01:12 18.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПраздничные световые фигуры перед Спасо-Преображенским собором всей гвардии в Санкт-Петербурге. 7 января 2019
Праздничные световые фигуры перед Спасо-Преображенским собором всей гвардии в Санкт-Петербурге. 7 января 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздничные световые фигуры перед Спасо-Преображенским собором всей гвардии в Санкт-Петербурге. 7 января 2019. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье прибудет с визитом в Санкт-Петербург, он совершит богослужения в Казанском кафедральном соборе и Спасо-Преображенском храме, где хранится любимый образ императора Петра I, сообщили РИА Новости в службе коммуникации Санкт-Петербургской митрополии.
"Восемнадцатого августа предстоятель Русской церкви совершит Всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе. Служба начнется в 17 часов", - уточнили в митрополии.
Празднование Яблочного Спаса в селе Бронница Новгородской области. Архивное фото
19 августа 2018, 02:02РИА Новости
Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю
Казанский собор - кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии с 2000 года и один из крупнейших храмов Петербурга. Построен на Невском проспекте в 1801-1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной Казанской иконы Божией Матери, является памятником русской воинской славы. Здесь похоронен знаменитый полководец Михаил Кутузов, размещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи Отечественной войны 1812 года. В советское время в соборе размещался Музей религии и атеизма.
В понедельник, когда православные будут отмечать Преображение, патриарх возглавит божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе, который отмечает престольный праздник и 265-летие со дня освящения. Храм никогда не закрывался, он был одним из десяти ленинградских храмов, которые действовали во время блокады города в Великую Отечественную войну.
Среди главных святынь собора - образ Спаса Нерукотворного, любимая икона Петра I. С этой иконой он был и при закладке Петербурга, и при Полтавской битве, с ней же он умер.
"Спасо-Преображенский собор имеет особую связь с семьей патриарха Кирилла. В разные годы здесь служили его отец и родной брат", - отметили в службе коммуникации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
28 апреля, 00:10Религия и мировоззрение
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