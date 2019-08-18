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РИА Новости

Мэр канадской столицы признался в гомосексуализме

00:43 18.08.2019 (обновлено: 06:24 18.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр Оттавы Джим Уотсон открыто признался в своей гомосексуальности, написав об этом в издании Ottawa Citizen.
"Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда", — написал 58-летний мэр канадской столицы.
Представитель ЛГБТ-сообщества
20 февраля, 05:18РИА Новости
США запустят кампанию по декриминализации гомосексуализма в десятках стран
По словам Уотсона, он совершил "большую ошибку", не рассказав об этом раньше.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Уотсона за то, что он поделился своей историей.

"Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть", — написал Трюдо в Twitter.

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Джастин ТрюдоОттаваКанадаВ мире
Популярные комментарии
"Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть", - написал Трюдо в Twitter. Пока в России награждают Героев, в Канаде называют смельчаками людей признавшихся в том что они дырявые...не ребята нам с вами не по пути!!!
18 августа, 06:25
uutochkin.aa
3030006
подставлять зад и гордиться этим, оно конечно символично для нынешних реалий....
18 августа, 06:36
ИИгорь
2450005
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