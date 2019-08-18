Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россияне рассказали, что наиболее занимательные экскурсии они посещали в Италии, России и Израиле, сообщает Aviasales.

Эксперты туристического поисковика опросили 65 тысяч российских путешественников, чтобы выяснить, какие страны лучше подойдут для культурно-исторического отдыха.

Четверть респондентов проголосовали за Италию. Туристы чаще всего называют Колизей, Помпеи, Дворец дожей, фонтан Треви и Миланский собор.

В то же время 16% опрошенных считают, что у нас в стране - самые увлекательные экскурсии. Например, по их мнению, нужно обязательно посетить Красную площадь и Храм Василия Блаженного в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Еще 16% респондентов рассказали, что посетили самые интересные экскурсии в Израиле и рекомендуют остальным побывать в Храме Гроба Господня, у Стены Плача и в старом городе Яффа.

По десять процентов голосов получили такие страны, как Китай, Армения и Чехия. В Китае туристы в первую очередь советуют посетить Великую Китайскую стену, в Армении — Татевский монастырь, а в Чехии — Пражский Град.

Восемь процентов россиян летают в Турцию, чтобы посетить культурно-исторические достопримечательности, например Голубую мечеть и Собор Святой Софии в Стамбуле.