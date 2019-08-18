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РИА Новости
Туризм

Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии

19:36 18.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Рим
Города мира. Рим
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россияне рассказали, что наиболее занимательные экскурсии они посещали в Италии, России и Израиле, сообщает Aviasales.
Эксперты туристического поисковика опросили 65 тысяч российских путешественников, чтобы выяснить, какие страны лучше подойдут для культурно-исторического отдыха.
Четверть респондентов проголосовали за Италию. Туристы чаще всего называют Колизей, Помпеи, Дворец дожей, фонтан Треви и Миланский собор.
В то же время 16% опрошенных считают, что у нас в стране - самые увлекательные экскурсии. Например, по их мнению, нужно обязательно посетить Красную площадь и Храм Василия Блаженного в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.
Еще 16% респондентов рассказали, что посетили самые интересные экскурсии в Израиле и рекомендуют остальным побывать в Храме Гроба Господня, у Стены Плача и в старом городе Яффа.
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По десять процентов голосов получили такие страны, как Китай, Армения и Чехия. В Китае туристы в первую очередь советуют посетить Великую Китайскую стену, в Армении — Татевский монастырь, а в Чехии — Пражский Град.
Восемь процентов россиян летают в Турцию, чтобы посетить культурно-исторические достопримечательности, например Голубую мечеть и Собор Святой Софии в Стамбуле.
Остальные пять процентов путешественников проголосовали за Японию и отметили, что остались под большим впечатлением после посещения Императорских дворцов в Токио и Киото.
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