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РИА Новости

Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

23:45 17.08.2019 (обновлено: 23:55 17.08.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александар Вучич передал министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.
"Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", - сказал министр обороны Сербии Александар Вулин на встрече с Шойгу.
Сербский министр выразил мнение, что "чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах".
"Сербия в военном смысле - нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать", - озвучил он позицию государства.
Александр Вучич
22 июля, 13:01РИА Новости
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