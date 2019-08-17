Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. Архивное фото

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве

КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александар Вучич передал министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.

"Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", - сказал министр обороны Сербии Александар Вулин на встрече с Шойгу.

Сербский министр выразил мнение, что "чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах".