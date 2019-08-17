Биография аниматора Ричарда Уильямса

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Режиссер-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера" и создатель анимации титров двух частей "Розовой пантеры" Ричард Уильямс скончался в Великобритании в возрасте 86 лет, сообщает газета Sun со ссылкой на семью режиссера.
Ниже приводится биографическая справка.
Аниматор Ричард Эдмунд Уильямс (Richard Edmund Williams) родился 19 марта 1933 года в Торонто (Канада).
Ричард Уильямс учился в художественной школе в Канаде, затем два года провел в Испании, занимаясь живописью и игрой на трубе в джаз-бэнде.
В 1950-х годах переехал в Великобританию.
В 1958 году Ричард Уильямс завершил работу над своим первым анимационным фильмом "Маленький остров" (The Little Island), который получил премию BAFTA в номинации "Лучший анимационный фильм" (1959).
В 1971 году Уильямс выпустил анимационный фильм "Рождественская песня" (A Christmas Carol), за который получил первый "Оскар" (1973).
В 1988 году вышел художественный фильм "Кто подставил кролика Роджера" (Who Framed Roger Rabbit), принесший режиссеру наибольшую известность. Фильм получил две премии "Оскар" (1989) и премию BAFTA (1989).
Всего на счету Ричарда Уильямса - более 250 международных наград.
Режиссер принимал участие в создании кинокартин "Возвращение розовой пантеры" (The Return of the Pink Panther), "Розовая пантера наносит новый удар" (The Pink Panther Strikes Again).
Всю жизнь Ричард Уильямс трудился над фильмом "Вор и сапожник" (The Thief and the Cobbler). В 2015 году он представил свою картину на фестивале анимации Annecy International Animated Film.
В 2000 году режиссер выпустил учебник для режиссеров-мультипликаторов "Аниматор: Набор для выживания".
16 августа 2019 года Ричард Уильямс скончался в Бристоле (Великобритания).
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