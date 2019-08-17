Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T23:56Z
https://ria.ru/20190817/1557603574.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/95/1557599525_0:23:704:419_1036x0_80_0_0_30245d3db2d57ad3b391dd5de3e45a09.jpg
РИА Новости

Биография аниматора Ричарда Уильямса

23:37 17.08.2019 (обновлено: 23:56 17.08.2019)
53
CC BY 4.0 / Boungawa / Richard Williams au festival international du film d'animation d'AnnecyАниматор Ричард Уильямс
Аниматор Ричард Уильямс
CC BY 4.0 / Boungawa / Richard Williams au festival international du film d'animation d'Annecy
Аниматор Ричард Уильямс. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Режиссер-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера" и создатель анимации титров двух частей "Розовой пантеры" Ричард Уильямс скончался в Великобритании в возрасте 86 лет, сообщает газета Sun со ссылкой на семью режиссера.
Ниже приводится биографическая справка.
Аниматор Ричард Эдмунд Уильямс (Richard Edmund Williams) родился 19 марта 1933 года в Торонто (Канада).
Ричард Уильямс учился в художественной школе в Канаде, затем два года провел в Испании, занимаясь живописью и игрой на трубе в джаз-бэнде.
В 1950-х годах переехал в Великобританию.
В 1958 году Ричард Уильямс завершил работу над своим первым анимационным фильмом "Маленький остров" (The Little Island), который получил премию BAFTA в номинации "Лучший анимационный фильм" (1959).
В 1971 году Уильямс выпустил анимационный фильм "Рождественская песня" (A Christmas Carol), за который получил первый "Оскар" (1973).
В 1988 году вышел художественный фильм "Кто подставил кролика Роджера" (Who Framed Roger Rabbit), принесший режиссеру наибольшую известность. Фильм получил две премии "Оскар" (1989) и премию BAFTA (1989).
Всего на счету Ричарда Уильямса - более 250 международных наград.
Режиссер принимал участие в создании кинокартин "Возвращение розовой пантеры" (The Return of the Pink Panther), "Розовая пантера наносит новый удар" (The Pink Panther Strikes Again).
Всю жизнь Ричард Уильямс трудился над фильмом "Вор и сапожник" (The Thief and the Cobbler). В 2015 году он представил свою картину на фестивале анимации Annecy International Animated Film.
В 2000 году режиссер выпустил учебник для режиссеров-мультипликаторов "Аниматор: Набор для выживания".
16 августа 2019 года Ричард Уильямс скончался в Бристоле (Великобритания).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
000000
Обсудить 0
ВеликобританияКанадаСправки
Рекомендуем
Последствия землетрясения в городе Измит в Турции. 18 августа 1999
Землетрясение в Турции у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года
РИА
Новости
Рабочие в машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
В Казани презентовали медали WorldSkills 2019
Лента
новостей
Статуя Фемиды в суде
Насиловавший годами пасынка житель Татарстана получил 16 лет колонии
17 августа: память семи отроков Эфесских
Сухогруз в море
Пираты захватили у берегов Камеруна граждан Китая и Украины, сообщили СМИ
Берег Новой Земли
Между двух огней. Как сохранить уникальную экосистему Новой Земли
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро пообещал оппозиции "порку века" на выборах в парламент Венесуэлы
Котельная
Теплоснабжающие компании Северной Осетии задолжали за газ 2 млрд рублей
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Попавший в ДТП в Перми автобус мог быть технически неисправен
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
05:09При падении самолета на дом в штате Нью-Йорк погиб человек
04:34Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Лента новостейМолния