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РИА Новости
Культура

Умер режиссер-мультипликатор, создавший кролика Роджера

18:20 17.08.2019
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CC BY 4.0 / Boungawa / Richard Williams au festival international du film d'animation d'AnnecyАниматор Ричард Уильямс
Аниматор Ричард Уильямс
CC BY 4.0 / Boungawa / Richard Williams au festival international du film d'animation d'Annecy
Аниматор Ричард Уильямс. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Режиссер-мультипликатор фильма "Кто подставил кролика Роджера" и создатель анимации титров двух частей "Розовой пантеры" Ричард Уильямс скончался в Великобритании в возрасте 86 лет, сообщает газета Sun со ссылкой на семью режиссера.
По данным издания, Уильямс родился в Канаде, но в 50-х переехал в Великобританию, где он и скончался в пятницу в своем доме.
Знаменитый режиссер-мультипликатор трижды становился обладателем премии Оскар. Именно он в 1988 году создал популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит. В 2000 году режиссер выпустил учебник для режиссеров-мультипликаторов "Аниматор: Набор для выживания".
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