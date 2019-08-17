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РИА Новости

Одесская полиция изъяла сервер с видеоархивом сгоревшего отеля

23:11 17.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция изъяла сервер с видеоархивом сгоревшего отеля "Токио стар", сообщил в Facebook начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.
Отель "Токио стар" горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности, представителя Госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.
"Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъята вся имеющаяся документация и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - написал Бех.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Вчера, 13:12РИА Новости
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