В Совфеде оценили предложение Минздрава штрафовать за курение на работе

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал инициативу Минздрава о методах борьбы с курением.

Ранее ведомство предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений, в частности – определять насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.

Рязанский поддержал позицию Минздрава.

"Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями", — цитирует его RT

Парламентарий напомнил советскую практику поощрять некурящих сотрудников, которые не брали больничных и занимались спортом.

По мнению Рязанского, для борьбы с вредными привычками хороши "любые формы".