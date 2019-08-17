В Совфеде оценили предложение Минздрава штрафовать за курение на работе

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал инициативу Минздрава о методах борьбы с курением.
Ранее ведомство предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений, в частности – определять насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.
Рязанский поддержал позицию Минздрава.
"Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями", — цитирует его RT.
Парламентарий напомнил советскую практику поощрять некурящих сотрудников, которые не брали больничных и занимались спортом.
По мнению Рязанского, для борьбы с вредными привычками хороши "любые формы".
Помимо финансовых санкций для курящих в Минздраве также предложили запретить курение на территории предприятий и оборудовать места общего пользования детекторами дыма. В качестве альтернативы курилкам министерство предложило оборудовать зоны для физических упражнений.
31 мая, 11:00РИА НовостиБросить курить, а зачем?