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РИА Новости

В Совфеде оценили предложение Минздрава штрафовать за курение на работе

21:19 17.08.2019 (обновлено: 23:38 17.08.2019)
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© Depositphotos / belchonockМужчина сжимает пачку сигарет
Мужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал инициативу Минздрава о методах борьбы с курением.
Ранее ведомство предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений, в частности – определять насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.
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Рязанский поддержал позицию Минздрава.
"Я бы отнесся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями", — цитирует его RT.
Парламентарий напомнил советскую практику поощрять некурящих сотрудников, которые не брали больничных и занимались спортом.
По мнению Рязанского, для борьбы с вредными привычками хороши "любые формы".
Помимо финансовых санкций для курящих в Минздраве также предложили запретить курение на территории предприятий и оборудовать места общего пользования детекторами дыма. В качестве альтернативы курилкам министерство предложило оборудовать зоны для физических упражнений.
Бросить курить, а зачем?
31 мая, 11:00РИА Новости
Бросить курить, а зачем?
6751346294
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
А в СовФеде вообще никто не курит? Они своих-то как штрафовать будут?
17 августа, 21:37
zzonewige
3460004
Когда целый день пашешь с мотокосой спорта предостаточно, это не в госдуме сидеть на Теплом кресле, зад просиживать. И мне почему-то не собираются доплачивать за прилетающие в лицо собачьи фекалии.
17 августа, 21:48
Олег Ляшкин
3031002
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