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РИА Новости

Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

17:05 17.08.2019 (обновлено: 23:42 17.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкМолодые люди курят у входа в торговый комплекс
Молодые люди курят у входа в торговый комплекс
© РИА Новости / Андрей Рудаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг. — РИА Новости. Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. Такое предложение содержится в программе "Укрепление здоровья работающих".
В частности, планируется определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.
Минздрав также предложил размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы программы считают, что это сможет заменить перекуры.
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Кроме того, ведомство намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения. Кроме того, предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Ранее ведомство выступило за запрет продажи в вендиговых автоматах чипсов, сухариков и газированных напитков, заменив их продуктами для здорового перекуса — нежирными йогуртами, зерновыми батончиками, фруктовыми и овощными снеками.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Оставьте уже нас в покое!!! Если человек очень много лет курит, только смерть нас разлучит с сигаретой! Сами, небось, курят)))
17 августа, 18:46
bbergamod68
71000322
И это правильно! Меньше по больницам шастать будут.
17 августа, 17:26
Виктор Чигиринский
19600070
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