Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

Молодые люди курят у входа в торговый комплекс

МОСКВА, 17 авг. — РИА Новости. Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. Такое предложение содержится в программе " Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. Такое предложение содержится в программе " Укрепление здоровья работающих ".

В частности, планируется определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.

Минздрав также предложил размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы программы считают, что это сможет заменить перекуры.

Кроме того, ведомство намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения. Кроме того, предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.

В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.