Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе

МОСКВА, 17 авг. — РИА Новости. Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. Такое предложение содержится в программе "Укрепление здоровья работающих".
В частности, планируется определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.
Минздрав также предложил размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы программы считают, что это сможет заменить перекуры.
Кроме того, ведомство намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения. Кроме того, предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Ранее ведомство выступило за запрет продажи в вендиговых автоматах чипсов, сухариков и газированных напитков, заменив их продуктами для здорового перекуса — нежирными йогуртами, зерновыми батончиками, фруктовыми и овощными снеками.