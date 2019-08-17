Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки в офисах

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения предложило ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Соответствующий пункт содержит программа Министерство здравоохранения предложило ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Соответствующий пункт содержит программа "Укрепление общественного здоровья"

Ведомство рекомендует поменять ассортимент в офисных столовых и кафе, включив в него больше салатов и закусок из сезонных фруктов и овощей, блюд из рыбы и бобовых. Чипсы, сухарики и газированные напитки в вендинговых автоматах предлагается заменить продуктами для здорового перекуса — нежирными йогуртами, зерновыми батончиками, фруктовыми и овощными снеками.

Также в программе содержится пункт о необходимости выделить в офисе помещение с холодильником, чайником и посудой, где работники смогут разогревать себе пищу. Сотрудникам с разъездным характером работы рекомендуется выделить талоны на питание в общепите. Также на территории офиса должны быть кулеры с питьевой водой.

Ответственными за реализацию программы предлагается назначить административно-хозяйственные службы, службы по работе с персоналом или профсоюзные комитеты.