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РИА Новости

Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms высадили в Италии

20:10 17.08.2019
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© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms . Архивное фото
РИМ, 17 авг – РИА Новости. Итальянские власти разрешили сойти на берег острова Лампедуза 27 несовершеннолетним мигрантам c судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms.
Трансляцию операции вел телеканал Rainews24. Она стала возможной после того, как вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме уступил просьбе главе правительства страны Джузеппе Конте. При этом, подчеркнул Сальвини, это шаг "не совпадает с его взглядами" и фактически является решением Конте. Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms он назвал "так называемыми" и выразил надежду, что этот эпизод не станет прецедентом для аналогичных действий других НПО.
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В субботу днем к небольшому кораблю, находящемуся у берега Лампедузы к югу от Сицилии, направились катера береговой охраны и итальянской Финансовой гвардии. В связи с объявленной медиками чрезвычайной санитарной ситуацией на борту итальянские специалисты поднялись на борт судна в белых костюмах биологической защиты.
После того, как 27 мигрантов были доставлены в порт, на Open Arms остаются 107 человек. Испанская НПО сообщает, что они находятся в море уже 16 дней.
Ранее Конте в открытом письме Сальвини обвинил его в "очередном случае недобросовестного сотрудничества" в связи с ситуацией вокруг мигрантов с Open Arms.
По словам премьера Италии, о готовности принять участие в их распределении ему сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниМВД ИталииИталияВ мире
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