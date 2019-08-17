В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть

МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. Машина упала в пропасть в горах Дагестана, погиб ребенок, его отец пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.
"В селении Гочоб Чародинского района УАЗ "Буханка" упала в пропасть. В ней находились двое - отец и ребенок", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ребенок погиб, его отец получил тяжелые травмы, но остался жив.
"В двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть", - добавил собеседник.