Басков опубликовал видео с Зеленским

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков разместил в инстаграме архивную запись выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.

Опубликованное им видео является записью шоу студии "Квартал 95", ведущим которого был тогда действующий украинский лидер.

"Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис", — написал Басков.