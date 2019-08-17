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РИА Новости

Басков опубликовал видео с Зеленским

18:50 17.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков разместил в инстаграме архивную запись выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.
Опубликованное им видео является записью шоу студии "Квартал 95", ведущим которого был тогда действующий украинский лидер.
"Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис", — написал Басков.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем компании заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95
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Шоу-бизнесВладимир ЗеленскийНиколай Басков
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