Басков опубликовал видео с Зеленским

МОСКВА 17 авг — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков разместил в инстаграме архивную запись выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.
Опубликованное им видео является записью шоу студии "Квартал 95", ведущим которого был тогда действующий украинский лидер.
"Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис", — написал Басков.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем компании заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента.