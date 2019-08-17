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РИА Новости

В Казахстане женщина родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца

17:39 17.08.2019
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© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 авг – РИА Новости. Жительница Уральска в Казахстане 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца, сообщило министерство здравоохранения страны.
"В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. Двадцатидевятилетняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца. Дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и долгожданный сынишка", - говорится в сообщении министерства на его странице в Facebook.
Как пояснили в ведомстве, столь необычный случай объясняется анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.
"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо", - говорится в сообщении Минздрава.
Родившаяся на 25 неделе беременности девочка появилась на свет весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, вес сына – 2,9 килограмма, его рост – 50 сантиметров.
Мать с новорожденным ребенком
8 августа, 17:51РИА Новости
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
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